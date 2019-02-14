Суд вынес решение по уголовному делу о краже украшений и денег молодой няней

Суд установил, что несколько месяцев 2018 года фигурантка работала няней в доме омички и похитила у хозяйки дома украшения и деньги на общую сумму 240 тыс. рублей. Девушка полностью признала свою вину и частично вернула похищенные средства.
Суд, учитывая возраст виновной, отсутствие судимостей, назначил ей наказание в виде 240 часов обязательных работ. Также предстоит выплатить потерпевшей 187 тыс. рублей в качестве возмещения причиненного материального ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.