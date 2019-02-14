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Суд вынес решение по уголовному делу о краже украшений и денег молодой няней

Суд вынес решение по уголовному делу о краже украшений и денег молодой няней

14 февраля 2019, 13:05
Фото: freephotos.cc
Первомайский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней девушки. Ее признали виновной в краже, совершенной с причинением значительного ущерба.

Суд установил, что несколько месяцев 2018 года фигурантка работала няней в доме омички и похитила у хозяйки дома украшения и деньги на общую сумму 240 тыс. рублей. Девушка полностью признала свою вину и частично вернула похищенные средства.

Суд, учитывая возраст виновной, отсутствие судимостей, назначил ей наказание в виде 240 часов обязательных работ. Также предстоит выплатить потерпевшей 187 тыс. рублей в качестве возмещения причиненного материального ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

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