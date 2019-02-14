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Старшему поколению омичей предлагают выбрать профессию по душе

Старшему поколению омичей предлагают выбрать профессию по душе

14 февраля 2019, 08:30
Фото: pixabay.com
В пятницу, 15 февраля, в Омске состоится ярмарка вакансий, где горожане предпенсионного возраста смогут выбрать интересную для себя профессию.

Работодатели готовы предложить старшему поколению вакансии водителя, менеджера по персоналу, бухгалтера, преподавателя и многих других специальностей.

Как сообщили в службе занятости населения Омской области, в регионе разработан список из 38 рабочих профессий, которым обучат граждан предпенсионного возраста. На профессиональное обучение жителей области в рамках федеральной программы «Демография» в течение трех ближайших лет будет выделено 167 млн рублей.

Отметим, что вопрос занятости людей предпенсионного возраста стал особенно актуальным на фоне пенсионной реформы. Теперь мужчины выйдут на пенсию не в 60, а в 65 лет, а женщины вместо 55 - в 60 лет. Особенно востребованы профессии у омичей, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие несколько лет, но из-за реформы будут работать еще некоторое время.

Соискателей ждут на ярмарку вакансий 15 февраля с 11 до 13 часов в Информационном центре государственной службы занятости населения Омской области по адресу: ул. Тарская, 11. Уточнить информацию можно по телефонам: 23-97-24, 24-53-95.

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