Старшему поколению омичей предлагают выбрать профессию по душе

Отметим, что вопрос занятости людей предпенсионного возраста стал особенно актуальным на фоне пенсионной реформы. Теперь мужчины выйдут на пенсию не в 60, а в 65 лет, а женщины вместо 55 - в 60 лет. Особенно востребованы профессии у омичей, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие несколько лет, но из-за реформы будут работать еще некоторое время.