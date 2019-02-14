Старшему поколению омичей предлагают выбрать профессию по душе

Работодатели готовы предложить старшему поколению вакансии водителя, менеджера по персоналу, бухгалтера, преподавателя и многих других специальностей.
Как сообщили в службе занятости населения Омской области, в регионе разработан список из 38 рабочих профессий, которым обучат граждан предпенсионного возраста. На профессиональное обучение жителей области в рамках федеральной программы «Демография» в течение трех ближайших лет будет выделено 167 млн рублей.
Отметим, что вопрос занятости людей предпенсионного возраста стал особенно актуальным на фоне пенсионной реформы. Теперь мужчины выйдут на пенсию не в 60, а в 65 лет, а женщины вместо 55 - в 60 лет. Особенно востребованы профессии у омичей, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие несколько лет, но из-за реформы будут работать еще некоторое время.
Соискателей ждут на ярмарку вакансий 15 февраля с 11 до 13 часов в Информационном центре государственной службы занятости населения Омской области по адресу: ул. Тарская, 11. Уточнить информацию можно по телефонам: 23-97-24, 24-53-95.