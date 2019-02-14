«Россети» и ВЭБ.РФ будут внедрять цифровые технологии в электросети

Документ подписали гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, информируют «Новые известия».
В ближайших планах сторон - определение наиболее перспективных проектов, направленных на развитие цифровых технологий в электросетевой отрасли. Будет рассмотрено и использование продукции гражданского назначения российского оборонно-промышленного комплекса.
По словам Игоря Шувалова, ВЭБ.РФ будет по льготной ставке финансировать проекты, касающиеся покупки подобной продукции. В настоящее время институт развития работает над расширением способов финансирования, призванных увеличить спрос на продукцию гражданского назначения российского производства, добавил он.
Меморандумом предусмотрено стимулирование расширения выпуска такой продукции для компании «Россети», а также взаимодействие в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ».
Павел Ливинский подчеркнул, что партнерство с ВЭБ.РФ является очень важным для «Россетей», ведь компания заинтересована в расширении производства для нужд электросетевого комплекса. Он отметил, что закрепленное Меморандумом взаимодействие поможет направить совместный потенциал в реализацию проекта по цифровой трансформации электроэнергетического комплекса и достичь максимального эффекта как для каждой из сторон, так и в рамках всей экономики России.