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«Россети» и ВЭБ.РФ будут внедрять цифровые технологии в электросети

«Россети» и ВЭБ.РФ будут внедрять цифровые технологии в электросети

14 февраля 2019, 18:24
Фото: rosseti.ru
На Российском инвестиционном форуме, который прошел в Сочи, между ПАО «Россети» и ВЭБ.РФ был заключен Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации электросетей и диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Документ подписали гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, информируют «Новые известия».

В ближайших планах сторон - определение наиболее перспективных проектов, направленных на развитие цифровых технологий в электросетевой отрасли. Будет рассмотрено и использование продукции гражданского назначения российского оборонно-промышленного комплекса.

По словам Игоря Шувалова, ВЭБ.РФ будет по льготной ставке финансировать проекты, касающиеся покупки подобной продукции. В настоящее время институт развития работает над расширением способов финансирования, призванных увеличить спрос на продукцию гражданского назначения российского производства, добавил он.

Меморандумом предусмотрено стимулирование расширения выпуска такой продукции для компании «Россети», а также взаимодействие в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Павел Ливинский подчеркнул, что партнерство с ВЭБ.РФ является очень важным для «Россетей», ведь компания заинтересована в расширении производства для нужд электросетевого комплекса. Он отметил, что закрепленное Меморандумом взаимодействие поможет направить совместный потенциал в реализацию проекта по цифровой трансформации электроэнергетического комплекса и достичь максимального эффекта как для каждой из сторон, так и в рамках всей экономики России.

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