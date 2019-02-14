«Россети» и ВЭБ.РФ будут внедрять цифровые технологии в электросети

Павел Ливинский подчеркнул, что партнерство с ВЭБ.РФ является очень важным для «Россетей», ведь компания заинтересована в расширении производства для нужд электросетевого комплекса. Он отметил, что закрепленное Меморандумом взаимодействие поможет направить совместный потенциал в реализацию проекта по цифровой трансформации электроэнергетического комплекса и достичь максимального эффекта как для каждой из сторон, так и в рамках всей экономики России.