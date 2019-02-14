РИФ-2019: Новак и Ливинский обсудили модернизацию электросетей РФ

Как пишут «Новые известия», в дискуссии активно участвовал министр энергетики РФ Александр Новак.
По словам министра, сегодня электросетевой комплекс России находится на пороге важных изменений. Электросети – основополагающая для роста и модернизации экономики инфраструктура – должны быть открыты к современным технологическим новинкам, отвечать запросам потребителей, внедрять новые сервисы, основанные на цифровых решениях, не теряя инвестиционной привлекательности и не увеличивая тарифную нагрузку, отметил Новак.
По словам гендиректора «Россетей» Павла Ливинского, в электросетевом комплексе есть много проблем, которые нужно как можно скорее решить.
Поддержка Минэнерго, заинтересованных ведомств и глав субъектов РФ помогли «Россетям» сделать большой шаг вперед в поиске оптимальных решений. Речь идет о принятии закона об интеллектуальном учете электроэнергии, а также об определении подходов к перекрестному субсидированию. Однако есть недостаточно проработанные направления. К ним относятся проблема неэффективно используемых мощностей, необходимость скорейшего совершенствования механизма льготного технологического присоединения, важность перехода на долгосрочное тарифообразование на основе эталонных затрат, а также ускорение процессов консолидации территориальных сетевых организаций, сказал глава «Россетей».
Ливинский отметил, что создание единого центра ответственности за электроснабжение субъекта РФ повысит надежность и качество подачи электричества потребителю. В то время, когда большинство собственников сетей не собираются вкладывать средства в инфраструктуру, «Россети» планируют провести цифровую трансформацию электросетевого комплекса и модернизировать оборудование, заявил Ливинский.
Гендиректор «Россетей» затронул проблему неплатежей, которая в нескольких регионах достигла катастрофических масштабов. По данным на 1 января, объем дебиторской задолженности в распределительных предприятиях группы составил 144 миллиарда рублей.