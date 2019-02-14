РИФ-2019: Новак и Ливинский обсудили модернизацию электросетей РФ

Поддержка Минэнерго, заинтересованных ведомств и глав субъектов РФ помогли «Россетям» сделать большой шаг вперед в поиске оптимальных решений. Речь идет о принятии закона об интеллектуальном учете электроэнергии, а также об определении подходов к перекрестному субсидированию. Однако есть недостаточно проработанные направления. К ним относятся проблема неэффективно используемых мощностей, необходимость скорейшего совершенствования механизма льготного технологического присоединения, важность перехода на долгосрочное тарифообразование на основе эталонных затрат, а также ускорение процессов консолидации территориальных сетевых организаций, сказал глава «Россетей».