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Омск за три года потратит на нацпроекты 29 млрд рублей

Омск за три года потратит на нацпроекты 29 млрд рублей

14 февраля 2019, 15:09
Фото: "Город55"
Сегодня, 14 февраля, депутаты Законодательного собрания утвердили первые поправки в бюджет Омской области на 2019 год, предложенные региональным минфином.

С учетом изменений параметры омского бюджета стали выглядеть следующим образом: доходная часть – 89,74 млрд рублей, расходная 93,3 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 3,37 млрд рублей.

Как подчеркнул глава минфина Вадим Чеченко, отличительная особенность омского бюджета текущего года «упаковка в нем финансовых средств на национальные проекты».

«В 2019 году общий объем средств на реализацию нацпроектов составил 10,1 млрд рублей, в том числе почти 2 млрд рублей за счет собственных средств. На всю трехлетку, если говорить об этом, объем средств на нацпроекты составил 29 млрд рублей, в том числе 5 млрд за счет собственных средств», сказал он.

Стоит отметить, что наибольшие объемы финансовых средств в ближайшие три года поступят на нацпроект «Экология» (100 млн рублей в 2019 году и 3,7 млрд рублей в 2020-2021 годах) и «Демография» (8,4 млрд рублей на 2019-2021 годы).

#Новости#Бюджет#Минфин#Омская область#Вадим Чеченко#Омск сегодня#Экономика
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