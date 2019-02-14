Омск за три года потратит на нацпроекты 29 млрд рублей

С учетом изменений параметры омского бюджета стали выглядеть следующим образом: доходная часть – 89,74 млрд рублей, расходная – 93,3 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 3,37 млрд рублей.
Как подчеркнул глава минфина Вадим Чеченко, отличительная особенность омского бюджета текущего года – «упаковка в нем финансовых средств на национальные проекты».
«В 2019 году общий объем средств на реализацию нацпроектов составил 10,1 млрд рублей, в том числе почти 2 млрд рублей за счет собственных средств. На всю трехлетку, если говорить об этом, объем средств на нацпроекты составил 29 млрд рублей, в том числе 5 млрд за счет собственных средств», – сказал он.
Стоит отметить, что наибольшие объемы финансовых средств в ближайшие три года поступят на нацпроект «Экология» (100 млн рублей в 2019 году и 3,7 млрд рублей в 2020-2021 годах) и «Демография» (8,4 млрд рублей на 2019-2021 годы).