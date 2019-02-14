Омск за три года потратит на нацпроекты 29 млрд рублей

«В 2019 году общий объем средств на реализацию нацпроектов составил 10,1 млрд рублей, в том числе почти 2 млрд рублей за счет собственных средств. На всю трехлетку, если говорить об этом, объем средств на нацпроекты составил 29 млрд рублей, в том числе 5 млрд за счет собственных средств», – сказал он.