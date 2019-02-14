Омск готовится к паводку, запасаясь мешками с песком

Проблемными местами являются район улиц Подгорных, переулки Сухие, Веселые, улица Кузбасская и несколько мест в Амурском поселке. Связано это со стихийными застройками, а также с тем, что улица Куйбышева находится выше и с нее идет большой поток воды, который топит весь микрорайон.
«Кроме этого, риску подтоплений подвержены улицы 35-я и 36-я Северные, 10-я Амурская — там низовое тупиковое место. Традиционно подтапливает Красноярский тракт», - рассказали в пресс-службе мэрии.
Большую воду планируют отсечь мешками с песком. Сейчас заготовлено более 1000 мешков, всего планируется заготовить 3000. Мешки с песком появятся на дорогах заранее, после согласования с ГИБДД. Возможно, они займут часть полосы.