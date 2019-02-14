Омск готовится к паводку, запасаясь мешками с песком

Проблемными местами являются район улиц Подгорных, переулки Сухие, Веселые, улица Кузбасская и несколько мест в Амурском поселке. Связано это со стихийными застройками, а также с тем, что улица Куйбышева находится выше и с нее идет большой поток воды, который топит весь микрорайон.