Несмотря на «гарантии», в Омске снова посыпалась школа №7

«Инструментальное обследование начнется уже завтра — 15 февраля — и продлится порядка 10 дней. Поскольку здание находится на гарантии, в случае обнаружения скрытых дефектов застройщик исправит их за свой счет. Строительная бригада компании уже приступила к ремонту в классе, где сегодня обсыпалась краска с потолка. Учебный процесс при этом проходил в штатном режиме — дети занимались в другом кабинете», — сообщили в ведомстве.