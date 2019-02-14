Несмотря на «гарантии», в Омске снова посыпалась школа №7

«В школе № 7 снова упала штукатурка. Упала почти на девочку», - сообщили сегодня, 14 февраля, очевидцы в паблике «ЧП Омск». На опубликованных фото видно, что потолок осыпался между рядами, немного задев школьные парты.
В городской администрации Городу55 уточнили, что об инциденте уже известно, идет проверка.
Аналогичный случай произошел 24 января в той же школе. Учитель просил не распространять информацию, «потому что приедет комиссия и уволит всех», рассказывал автор. Тогда в мэрии поясняли, что учебному процессу ничего не угрожает, случай является гарантийным.
«Работает департамент строительства. Создана комиссия, факт отслоения краски подтверждается, дефект будет устранен в ближайшее время», - комментировали в мэрии меньше месяца назад.
Обновлено. В департаменте образования сообщили, что специальная комиссия (представители подрядчика, депстроя и депобразования) проверит состояние потолков во всех кабинетах и подсобных помещениях школы.
«Инструментальное обследование начнется уже завтра — 15 февраля — и продлится порядка 10 дней. Поскольку здание находится на гарантии, в случае обнаружения скрытых дефектов застройщик исправит их за свой счет. Строительная бригада компании уже приступила к ремонту в классе, где сегодня обсыпалась краска с потолка. Учебный процесс при этом проходил в штатном режиме — дети занимались в другом кабинете», — сообщили в ведомстве.