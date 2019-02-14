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Несмотря на «гарантии», в Омске снова посыпалась школа №7

Несмотря на «гарантии», в Омске снова посыпалась школа №7

14 февраля 2019, 14:57
Фото: ЧП Омск
Второй раз за год в учебном классе СОШ №7 упала штукатурка. На этот раз в другом месте, при этом площадь осыпания увеличилась. ОБНОВЛЕНО

«В школе № 7 снова упала штукатурка. Упала почти на девочку», - сообщили сегодня, 14 февраля, очевидцы в паблике «ЧП Омск». На опубликованных фото видно, что потолок осыпался между рядами, немного задев школьные парты.

В городской администрации Городу55 уточнили, что об инциденте уже известно, идет проверка.

ЧП Омск

Аналогичный случай произошел 24 января в той же школе. Учитель просил не распространять информацию, «потому что приедет комиссия и уволит всех», рассказывал автор. Тогда в мэрии поясняли, что учебному процессу ничего не угрожает, случай является гарантийным.

«Работает департамент строительства. Создана комиссия, факт отслоения краски подтверждается, дефект будет устранен в ближайшее время», - комментировали в мэрии меньше месяца назад.

vk.com/inci55

Обновлено. В департаменте образования сообщили, что специальная комиссия (представители подрядчика, депстроя и депобразования) проверит состояние потолков во всех кабинетах и подсобных помещениях школы.

«Инструментальное обследование начнется уже завтра — 15 февраля — и продлится порядка 10 дней. Поскольку здание находится на гарантии, в случае обнаружения скрытых дефектов застройщик исправит их за свой счет. Строительная бригада компании уже приступила к ремонту в классе, где сегодня обсыпалась краска с потолка. Учебный процесс при этом проходил в штатном режиме — дети занимались в другом кабинете», — сообщили в ведомстве.

#Новости#Департамент образования#Ремонт#Общество#Омск сегодня
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