На кресло ректора ОмГУ претендуют два кандидата

Как сообщает портал «ВОмске», сменить действующего ректора университета Алексея Якуба могут заведующий кафедрой государственного и муниципального права юридического факультета Александр Костюков и заведующий кафедрой управления бизнесом и экономической безопасности ОмГУ Роман Смелик.
Окончательный список претендентов на пост ректора ОмГУ сформируется 18 февраля этого года, до этого времени соискатели могут подать заявку. 1 марта ученый совет университета отправит на согласование в Аттестационную комиссию Минобрнауки России утвержденный список кандидатов. Выборы нового ректора назначены на апрель.
Отметим, что Роман Смелик уже претендовал на кресло ректора госуниверситета в 2014 году, однако не прошел дальше первого тура. Александр Костюков в 2015-2016 годах участвовал в выборах декана юридического факультета ОмГУ.