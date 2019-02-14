На кресло ректора ОмГУ претендуют два кандидата

Окончательный список претендентов на пост ректора ОмГУ сформируется 18 февраля этого года, до этого времени соискатели могут подать заявку. 1 марта ученый совет университета отправит на согласование в Аттестационную комиссию Минобрнауки России утвержденный список кандидатов. Выборы нового ректора назначены на апрель.