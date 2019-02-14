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На кресло ректора ОмГУ претендуют два кандидата

На кресло ректора ОмГУ претендуют два кандидата

14 февраля 2019, 08:55
Фото: vk.com/omgufmd
На должность ректора ОмГУ на сегодняшний день претендуют только два кандидата.

Как сообщает портал «ВОмске», сменить действующего ректора университета Алексея Якуба могут заведующий кафедрой государственного и муниципального права юридического факультета Александр Костюков и заведующий кафедрой управления бизнесом и экономической безопасности ОмГУ Роман Смелик.

Окончательный список претендентов на пост ректора ОмГУ сформируется 18 февраля этого года, до этого времени соискатели могут подать заявку. 1 марта ученый совет университета отправит на согласование в Аттестационную комиссию Минобрнауки России утвержденный список кандидатов. Выборы нового ректора назначены на апрель.

Отметим, что Роман Смелик уже претендовал на кресло ректора госуниверситета в 2014 году, однако не прошел дальше первого тура. Александр Костюков в 2015-2016 годах участвовал в выборах декана юридического факультета ОмГУ.

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