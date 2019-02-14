Инспекторы ДПС очистят дороги от пьяных водителей

Госавтоинспекция напоминает омичам, что ни в коем случае не следует садиться за руль после употребления алкогольных напитков. Под воздействием алкоголя у водителей притупляется реакция, нарушается координация и пропадает чувство ответственности за свои действия. Пьяные водители нарушают правила дорожного движения, игнорируют дорожные знаки и сигналы светофора, создают аварийные ситуации на дорогах города.