«Газпром нефть» вложится в Омскую область

Встреча прошла в рамках Российского экономического форума в Сочи. Соглашение касается экологических, научно-технических, промышленных проектов, инвестиций в социальную сферу, сообщили в облправительстве. При этом конкретные проекты не уточняются.
«Правительство Омской области заинтересовано в дальнейшей модернизации Омского НПЗ, направленной на повышение технологического уровня производства и улучшение его экологических характеристик. Правительство региона со своей стороны готово содействовать компании в реализации инвестиционных программ. В том числе в создании новейшего катализаторного завода, получившего статус национального проекта», — отметил Бурков.
Дюков, в свою очередь, заверил, что «Газпром нефть» являемся партнером для руководства региона.
«На ближайшие годы в фокусе нашего внимания остается строительство высокотехнологичного завода по производству катализаторов и завершение модернизации Омского НПЗ. В 2018 году вложения компании в модернизацию и развитие производственных активов превысили 57 млрд рублей, социальные инвестиции — 2,9 млрд рублей», — добавил Дюков.
По данным правительства, на территории региона работает 30 дочерних предприятий «Газпром нефти». В 2018 году компания перевела в Омск часть корпоративных отделов — бухгалтерию, IT- и HR-службы. В результате сегодня в Омской области около 9,5 тыс. сотрудников «Газпром нефти».
Развитие катализаторного производства на Омском НПЗ предполагает строительство комплекса для производства отечественных катализаторов каталитического крекинга и катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга, которые обеспечат производство моторных топлив стандарта Евро-5, сообщали ранее в «Газпром нефти». Проект, рассчитанный до 2020 года, получил развитие в рамках стратегии импортозамещения. Инвестиции оценивались в 15 млрд. рублей.