«Газпром нефть» вложится в Омскую область

«Правительство Омской области заинтересовано в дальнейшей модернизации Омского НПЗ, направленной на повышение технологического уровня производства и улучшение его экологических характеристик. Правительство региона со своей стороны готово содействовать компании в реализации инвестиционных программ. В том числе в создании новейшего катализаторного завода, получившего статус национального проекта», — отметил Бурков.