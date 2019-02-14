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«Газпром нефть» вложится в Омскую область

«Газпром нефть» вложится в Омскую область

14 февраля 2019, 15:26
Фото: omskportal.ru
Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Встреча прошла в рамках Российского экономического форума в Сочи. Соглашение касается экологических, научно-технических, промышленных проектов, инвестиций в социальную сферу, сообщили в облправительстве. При этом конкретные проекты не уточняются.

«Правительство Омской области заинтересовано в дальнейшей модернизации Омского НПЗ, направленной на повышение технологического уровня производства и улучшение его экологических характеристик. Правительство региона со своей стороны готово содействовать компании в реализации инвестиционных программ. В том числе в создании новейшего катализаторного завода, получившего статус национального проекта», отметил Бурков.

Дюков, в свою очередь, заверил, что «Газпром нефть» являемся партнером для руководства региона.

«На ближайшие годы в фокусе нашего внимания остается строительство высокотехнологичного завода по производству катализаторов и завершение модернизации Омского НПЗ. В 2018 году вложения компании в модернизацию и развитие производственных активов превысили 57 млрд рублей, социальные инвестиции — 2,9 млрд рублей», — добавил Дюков.

По данным правительства, на территории региона работает 30 дочерних предприятий «Газпром нефти». В 2018 году компания перевела в Омск часть корпоративных отделов — бухгалтерию, IT- и HR-службы. В результате сегодня в Омской области около 9,5 тыс. сотрудников «Газпром нефти».

Развитие катализаторного производства на Омском НПЗ предполагает строительство комплекса для производства отечественных катализаторов каталитического крекинга и катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга, которые обеспечат производство моторных топлив стандарта Евро-5, сообщали ранее в «Газпром нефти». Проект, рассчитанный до 2020 года, получил развитие в рамках стратегии импортозамещения. Инвестиции оценивались в 15 млрд. рублей.

#Новости#Политика#Омск сегодня
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