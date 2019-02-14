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Федерация футбола извинилась за не подготовленное в Омске поле

Федерация футбола извинилась за не подготовленное в Омске поле

14 февраля 2019, 17:41
Фото: pixabay.com
Президиум Омской областной федерации футбола наказал главного судью Зимнего первенства за неготовое футбольное поле на «Красной звезде».

Один из матчей Зимнего первенства Омска и области по футболу этого года среди мужских команд закончился конфликтом. Выступавшим футболистам не понравилось состояние поля на стадионе. Жалобу спортсменов рассмотрели вчера на Президиуме Омской областной федерации футбола.

Главному судье соревнований и секретарю объявили выговор за отсутствие контроля над подготовкой стадиона к матчам. Участникам 2-го тура первенства федерация принесла извинение.

Кроме этого, в Президиуме отметили, что подготовка поля во время обильного снегопада сильно усложняется, а при температурах ниже 20 градусов уборочная техника СК «Красная звезда» выходит из строя.

«Решение о проведении или отмене матча принимает судья после консультации с представителями команд», – сказано в протоколе заседания.

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