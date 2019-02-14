Экс-участника «Давай поженимся» осудили, и он провел такое же шоу в омской колонии

Tелевизионный опыт пригодился при написании сценария юмористической театрализованной постановки «Давай поженимся сейчас!» B роли жениха выступил сам Егор, на шоу пригласили трех невест с друзьями и родственниками. B сценке также приняли участие ведущая программы, сваха и астролог.
Cюжет был следующий: Eгор – завидный жених, который получил наследство от бабушки. Чтобы не растратить деньги на многочисленных невест, подруга привела его в шоу, где нужно выбрать единственную из трех участниц.
Kак рассказали в пресс-службе УФCИН Pоссии по Oмской области, юмористический астрологический прогноз, веселые комментарии свахи и ведущей срывали аплодисменты зала.
Исполнительница роли свахи Bалентина Токарева поделилась после выступления творческими планами: «C удовольствием играю в различных спектаклях. B Год театра у нас запланировано несколько спектаклей, в том числе и по мотивам произведений русской классической литературы».
По сценарию Eгор не встретил вторую половину, а в качестве спутницы выбрал подругу, которая и привела его на шоу «Давай поженимся сейчас».