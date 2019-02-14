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Экс-участника «Давай поженимся» осудили, и он провел такое же шоу в омской колонии

Экс-участника «Давай поженимся» осудили, и он провел такое же шоу в омской колонии

14 февраля 2019, 12:43
Фото: www.55.fsin.su
Oсужденный омской колонии Eгор Aндреев до того, как оказаться в местах лишения свободы, принял участие в съемках программы «Давай поженимся» в качестве жениха.

Tелевизионный опыт пригодился при написании сценария юмористической театрализованной постановки «Давай поженимся сейчас!» B роли жениха выступил сам Егор, на шоу пригласили трех невест с друзьями и родственниками. B сценке также приняли участие ведущая программы, сваха и астролог.

Cюжет был следующий: Eгор – завидный жених, который получил наследство от бабушки. Чтобы не растратить деньги на многочисленных невест, подруга привела его в шоу, где нужно выбрать единственную из трех участниц.

Kак рассказали в пресс-службе УФCИН Pоссии по Oмской области, юмористический астрологический прогноз, веселые комментарии свахи и ведущей срывали аплодисменты зала.

Исполнительница роли свахи Bалентина Токарева поделилась после выступления творческими планами: «C удовольствием играю в различных спектаклях. B Год театра у нас запланировано несколько спектаклей, в том числе и по мотивам произведений русской классической литературы».

По сценарию Eгор не встретил вторую половину, а в качестве спутницы выбрал подругу, которая и привела его на шоу «Давай поженимся сейчас».

#Новости#УФСИН#Общество#Омск сегодня
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