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Банк «Открытие» продает помещения «Летура» за 250 миллионов

Банк «Открытие» продает помещения «Летура» за 250 миллионов

14 февраля 2019, 13:15
Фото: google.com/maps
Помещения туристической фирмы «Летур» выставлены на продажу за 250 миллионов. За эти деньги покупатель может получить доли в размере 21/100 и 19/25 в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 5362 кв. м и здание общей площадью 8370,5 кв. м.

Стоимость одного квадратного метра помещений составляет 29,9 тыс. рублей. Порядка 25% внутренних помещений сдаются в аренду. О продаже помещений по улице Карла Либкнехта, 3 стало известно вчера, 13 февраля. Ни один покупатель пока не заявился.

Как сообщил Городу55 частный риелтор, занимающийся продажей здания, реализация помещений проводится банком «Открытие». Финансовая структура получила помещения турфирмы в качестве залога.

«Собственником продаваемых помещений является «ФК Открытие». Во время банкротства Левана Турманидзе и сети его компаний «Летур» банк получил их в качестве залога. Сейчас пытается их продать», - пояснил риелтор.

Напомним, сын известного бизнесмена Левана Турманидзе Эдуард продолжает судиться с мэрией Омска за установление цены на аренду котлована за зданием ТК «Летур».

#Новости#Банкротство#Леван Турманидзе#ТК "Летур"#ФК Открытие#Экономика#Эксклюзивы#Омск сегодня
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