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Posted 9 февраля 2019,, 08:00

Published 9 февраля 2019,, 08:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске кроме страусов начнут разводить лам

9 февраля 2019, 08:00
Накануне в Москве состоялась международная выставка «АгроФарм -2019», куда отправились и.о. министра сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа и глава Омского района Геннадий Долматов.

Геннадий Долматов по приезде в Омск поделился впечатлениями от командировки и планами, которые намерены реализовывать на территории региона. В частности, глава Омского района хочет возродить кооперативы.

«Самая главная задача сейчас – развивать новые технологии в сельском хозяйстве. Мы отстали по многим параметрам от российских и зарубежных аграриев. На агровыставке говорили о возрождении кооперативов. Эти структуры успешно работали в советское время и туда стекались сельхозтовары со всей страны. В то же время наши товары должны быть конкурентными, поэтому надо работать над качеством продукции», – цитирует Геннадия Долматова «СуперОмск».

Кроме этого глава района рассказал, что на выставке удалось договориться с представителями нескольких предприятий о поставке кормов и запчастей для сельхозтехники. Он анонсировал, что в ближайшее время из Екатеринбурга будут доставлять семенной материал для крупнорогатого скота.

Особенное внимание главы Омского района привлекли экзотические животные, которых вполне реально выращивать и на территории сибирского региона.

«Перспективным направлением животноводства является выращивание лам. Климат в Омской области подходящий. Есть специальные породы, заточенные под получение высококачественной шерсти. Эта шерсть очень востребована в промышленности. Выращиванием лам у нас никто не занимается. Но есть нюансы: чтобы приобрести таких животных, нужно уметь их выращивать и правильно кормить», – рассказал Долматов.

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