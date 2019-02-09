В Омске кроме страусов начнут разводить лам

Posted 9 февраля 2019,, 08:00
Published 9 февраля 2019,, 08:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Геннадий Долматов по приезде в Омск поделился впечатлениями от командировки и планами, которые намерены реализовывать на территории региона. В частности, глава Омского района хочет возродить кооперативы.
«Самая главная задача сейчас – развивать новые технологии в сельском хозяйстве. Мы отстали по многим параметрам от российских и зарубежных аграриев. На агровыставке говорили о возрождении кооперативов. Эти структуры успешно работали в советское время и туда стекались сельхозтовары со всей страны. В то же время наши товары должны быть конкурентными, поэтому надо работать над качеством продукции», – цитирует Геннадия Долматова «СуперОмск».
Кроме этого глава района рассказал, что на выставке удалось договориться с представителями нескольких предприятий о поставке кормов и запчастей для сельхозтехники. Он анонсировал, что в ближайшее время из Екатеринбурга будут доставлять семенной материал для крупнорогатого скота.
Особенное внимание главы Омского района привлекли экзотические животные, которых вполне реально выращивать и на территории сибирского региона.
«Перспективным направлением животноводства является выращивание лам. Климат в Омской области подходящий. Есть специальные породы, заточенные под получение высококачественной шерсти. Эта шерсть очень востребована в промышленности. Выращиванием лам у нас никто не занимается. Но есть нюансы: чтобы приобрести таких животных, нужно уметь их выращивать и правильно кормить», – рассказал Долматов.