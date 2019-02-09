В Омске кроме страусов начнут разводить лам

«Самая главная задача сейчас – развивать новые технологии в сельском хозяйстве. Мы отстали по многим параметрам от российских и зарубежных аграриев. На агровыставке говорили о возрождении кооперативов. Эти структуры успешно работали в советское время и туда стекались сельхозтовары со всей страны. В то же время наши товары должны быть конкурентными, поэтому надо работать над качеством продукции», – цитирует Геннадия Долматова «СуперОмск».