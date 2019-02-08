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Posted 8 февраля 2019,, 10:05

Published 8 февраля 2019,, 10:05

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Печи и ТЭЦ стали главными виновниками тумана в Омске

8 февраля 2019, 10:05
Морозная погода, установившаяся в Омске на протяжении недели, привела к образованию густого тумана.

Такое погодное явление сильно осложнило дорожную обстановку в Омске. Омичи жаловались на плохую видимость по утрам.

Выяснилось, что к возникновению дымки причастны жители частного сектора, которые интенсивно топили печи, и ТЭЦ, работающие во время аномальных морозов на полную мощность. Об этом сообщил «12 канал».

Из-за густого тумана даже пришлось отменить один рейс из Москвы. Напомним, что с субботы в Омский регион вернется долгожданное тепло. Столбик термометра поднимется до -22 градусов. К понедельнику воздух прогреется до -13.

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