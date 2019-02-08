Печи и ТЭЦ стали главными виновниками тумана в Омске

Posted 8 февраля 2019,, 10:05
Published 8 февраля 2019,, 10:05
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Такое погодное явление сильно осложнило дорожную обстановку в Омске. Омичи жаловались на плохую видимость по утрам.
Выяснилось, что к возникновению дымки причастны жители частного сектора, которые интенсивно топили печи, и ТЭЦ, работающие во время аномальных морозов на полную мощность. Об этом сообщил «12 канал».
Из-за густого тумана даже пришлось отменить один рейс из Москвы. Напомним, что с субботы в Омский регион вернется долгожданное тепло. Столбик термометра поднимется до -22 градусов. К понедельнику воздух прогреется до -13.