«Россети» привлекли 80 бригад к работам в Ленинградской области

Posted 18 января 2019, 17:22
Published 18 января 2019, 17:22
Modified 23 февраля 2022, 12:55
Updated 23 февраля 2022, 12:55
По данным «Новых известий», на заседании, которое прошло 18 января, присутствовали штаб электросетевого комплекса области, штабы «Ленэнерго», «МРСК Северо-Запада», «МОЭСК» и «МРСК Центра» (входят в группу «Россети»).
На собрании была отмечена эффективная работа «Россетей» во время новогодних праздников. Несмотря на неблагоприятную погоду, специалисты компании сумели обеспечить потребителям надежную подачу электричества. Приграничные регионы РФ, пострадавшие от шторма Аапели, пробыли без света в два раза меньше времени, чем попавшие в зону стихии районы европейских стран.
Шторм обрушился и на Ленинградскую область. Павел Ливинский рассказал, что «Россети» мобилизовали в области дополнительные силы, чтобы оперативно устранить возникающие неполадки и предотвратить их в дальнейшем. В Ленинградскую область было переброшено 458 электриков в составе 80 бригад, 136 спецмашин и 10 резервных источников питания дочерних компаний «Россетей». Планируется удалить деревья, которые могут упасть на провода, расчистить просеки с приведением до нормативного состояния на ВЛ 0,4-110 кВ, а также заменить дефектные изоляторы воздушных линий.
По словам главы «Россетей», компания не допустила массовых отключений света, несмотря на то, что Ленинградскую область завалило снегом.
Ливинский отметил, что справиться с последствиями стихии помогли проведенные ранее учения. В настоящее время специалисты расчищают просеки, расширяют трассы линий электропередач, устанавливают реклоузеры, которые позволяют автоматически устранить повреждения на сетях. Электрики занимаются заменой голого провода на самонесущий изолированный (СИП). В настоящее время в Ленинградской области около 10% таких проводов. В 2019-2020 годах будет проложена еще тысяча километров СИП, благодаря чему удастся сократить количество аварий и обеспечить надежное функционирование всех электросетевых объектов вне зависимости от погодных условий.