«Россети» привлекли 80 бригад к работам в Ленинградской области

Шторм обрушился и на Ленинградскую область. Павел Ливинский рассказал, что «Россети» мобилизовали в области дополнительные силы, чтобы оперативно устранить возникающие неполадки и предотвратить их в дальнейшем. В Ленинградскую область было переброшено 458 электриков в составе 80 бригад, 136 спецмашин и 10 резервных источников питания дочерних компаний «Россетей». Планируется удалить деревья, которые могут упасть на провода, расчистить просеки с приведением до нормативного состояния на ВЛ 0,4-110 кВ, а также заменить дефектные изоляторы воздушных линий.