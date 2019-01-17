Омский бездомный ограбил работницу пункта приема вторсырья

Прибывшим на место росгвардейцам женщина рассказала, что к ней на работу зашел знакомый и попросил одолжить немного денег. Получив отказ, мужчина накинул на голову женщины ее капюшон, обездвижил руки и стал искать в ее карманах ценности. Забрав найденные в одежде женщины 1 700 рублей, злоумышленник покинул помещение.