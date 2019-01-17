Город55
ГлавноеВсе новости
Омский бездомный ограбил работницу пункта приема вторсырья

Омский бездомный ограбил работницу пункта приема вторсырья

17 января 2019, 18:10
Фото: pxhere.com
Вчера, примерно в 16:30, группе задержания Росгвардии сообщила о грабеже работница пункта приема вторсырья в Кировском округе.

Прибывшим на место росгвардейцам женщина рассказала, что к ней на работу зашел знакомый и попросил одолжить немного денег. Получив отказ, мужчина накинул на голову женщины ее капюшон, обездвижил руки и стал искать в ее карманах ценности. Забрав найденные в одежде женщины 1 700 рублей, злоумышленник покинул помещение.

Росгвардейцы по полученным от заявительницы приметам задержали подозреваемого в жилом секторе на Лукашевича. Как оказалось, мужчина был без определенного места жительства. Сотрудники вневедомственной охраны доставили его в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Как пояснили в пресс-службе омской Росгвардии, 33-летний задержанный ранее уже привлекался за кражи и мошенничество. Сейчас по заявлению омички на него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

#Новости#Грабеж#Кража#Происшествия#Омск сегодня
Подпишитесь
Не вернуться домой. К обвалившемуся в Омске дому никого не подпустят
Сегодня, 14:40
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Сегодня, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Сегодня, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Сегодня, 17:58
Работница шинного завода в Омске случайно стала миллионером
Женщина купила билет в приложении и забыла о нем.
Сегодня, 15:03
В омской мэрии прокомментировали судьбу еще одного разрушающегося дома
Сегодня, 11:37