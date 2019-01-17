Омский бездомный ограбил работницу пункта приема вторсырья

Прибывшим на место росгвардейцам женщина рассказала, что к ней на работу зашел знакомый и попросил одолжить немного денег. Получив отказ, мужчина накинул на голову женщины ее капюшон, обездвижил руки и стал искать в ее карманах ценности. Забрав найденные в одежде женщины 1 700 рублей, злоумышленник покинул помещение.
Росгвардейцы по полученным от заявительницы приметам задержали подозреваемого в жилом секторе на Лукашевича. Как оказалось, мужчина был без определенного места жительства. Сотрудники вневедомственной охраны доставили его в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Как пояснили в пресс-службе омской Росгвардии, 33-летний задержанный ранее уже привлекался за кражи и мошенничество. Сейчас по заявлению омички на него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».