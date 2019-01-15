В Омске рецидивист больше года следил за машиной, чтобы украсть ее

Как выяснилось, 23-летний житель Полтавского района, работая в Омске охранником, приметил бесхозный автомобиль, больше года стоящий на улице 10 лет Октября, и решил похитить его. Помогали ему в этому знакомые, введенные в заблуждение и до конца уверенные, что молодой человек купил машину.