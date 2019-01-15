В Омске рецидивист больше года следил за машиной, чтобы украсть ее

Внимание экипажа привлек автомобиль марки ВАЗ-2105, тянущий на тросе машину той же модели. За рулем неисправных "Жигулей" находился мужчина, который не смог подтвердить своих прав на транспортное средство. Омичей доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось, 23-летний житель Полтавского района, работая в Омске охранником, приметил бесхозный автомобиль, больше года стоящий на улице 10 лет Октября, и решил похитить его. Помогали ему в этому знакомые, введенные в заблуждение и до конца уверенные, что молодой человек купил машину.
В отношении ранее судимого за квартирные кражи сельчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.