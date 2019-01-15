Город55
ГлавноеВсе новости
Омичам предлагают решить, где поставить новые светофоры

Омичам предлагают решить, где поставить новые светофоры

15 января 2019, 17:36
Фото: pxhere.com
Традиционное мероприятие, организованное департаментом транспорта администрации Омска, состоится 17 января в 14:00 в Городском пресс-клубе.

Вместе с омичами представители профильного департамента будут решать, где в 2020 году появятся светофоры. Мероприятие проводится ежегодно, в нем участвуют как специалисты, так и просто неравнодушные люди, чье мнение обязательно будет учитываться при окончательном составлении плана установки светофоров.

«Учтены будут предписания контрольно-надзорных органов, напрямую связанные с количеством аварийных ситуаций на тех или иных участках улично-дорожной сети города», - сообщил начальник отдела организации и безопасности дорожного движения профильного департамента Сергей Шевелев.

Чтобы поучаствовать в открытом обсуждении, необходимо предварительно оставить заявку, позвонив в департамент транспорта не позднее 16:00 16 января.

На сегодняшний день по обращениям граждан, ГИБДД, депутатов, общественных организаций и юридических лиц составлен список из 126 самых аварийных дорожных участков города. На открытое обсуждение будут вынесены 11 наиболее аварийных участков по итогам 2016-2018 годов, где требуется установить светофорные объекты:

  • ул. 1-я Заводская — ул. Заводская;
  • ул. Заозерная — ООТ «Ул. Заозерная»;
  • ул. Лермонтова — ул. Пушкина;
  • ул. Ватутина — ООТ «Восточная»;
  • ул. Звездова — ул. Декабристов;
  • Иртышская набережная, в районе домов №№ 17, 19;
  • пр. Королева — ул. 1-я Пригородная;
  • ул. Химиков — ООТ «Ул. Энтузиастов»;
  • Черлакский тракт, 3/2;
  • ул. 22 Апреля, в районе домов №№ 19, 24, 26;
  • ул. Березовая — ул. 2-я Кольцевая.
#Новости#Департамент транспорта#Департамент транспорта мэрии Омска#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Не вернуться домой. К обвалившемуся в Омске дому никого не подпустят
Сегодня, 14:40
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Сегодня, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Сегодня, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Сегодня, 17:58
Работница шинного завода в Омске случайно стала миллионером
Женщина купила билет в приложении и забыла о нем.
Сегодня, 15:03
В омской мэрии прокомментировали судьбу еще одного разрушающегося дома
Сегодня, 11:37