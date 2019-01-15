Омичам предлагают решить, где поставить новые светофоры

Вместе с омичами представители профильного департамента будут решать, где в 2020 году появятся светофоры. Мероприятие проводится ежегодно, в нем участвуют как специалисты, так и просто неравнодушные люди, чье мнение обязательно будет учитываться при окончательном составлении плана установки светофоров.