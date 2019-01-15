Омичам предлагают решить, где поставить новые светофоры

Вместе с омичами представители профильного департамента будут решать, где в 2020 году появятся светофоры. Мероприятие проводится ежегодно, в нем участвуют как специалисты, так и просто неравнодушные люди, чье мнение обязательно будет учитываться при окончательном составлении плана установки светофоров.
«Учтены будут предписания контрольно-надзорных органов, напрямую связанные с количеством аварийных ситуаций на тех или иных участках улично-дорожной сети города», - сообщил начальник отдела организации и безопасности дорожного движения профильного департамента Сергей Шевелев.
Чтобы поучаствовать в открытом обсуждении, необходимо предварительно оставить заявку, позвонив в департамент транспорта не позднее 16:00 16 января.
На сегодняшний день по обращениям граждан, ГИБДД, депутатов, общественных организаций и юридических лиц составлен список из 126 самых аварийных дорожных участков города. На открытое обсуждение будут вынесены 11 наиболее аварийных участков по итогам 2016-2018 годов, где требуется установить светофорные объекты: