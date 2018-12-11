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В Омске директор управляющих компаний 2 месяца не платил сотрудникам зарплаты

В Омске директор управляющих компаний 2 месяца не платил сотрудникам зарплаты

11 декабря 2018, 10:53
Фото: pixabay.com
После обращения граждан прокуратура Омска выявила нарушения в выплате заработной платы работникам 4 управляющих компаний.

Стало известно, что 141 сотруднику организаций ООО «УК на Марка Никифорова», ООО «УК на Магистральной», ООО «УК «Советский округ» и ООО «УК «Энтузиаст» за сентябрь-октябрь 2018 года не выплатили заработную плату, образовался долг на сумму около 2,8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

По итогам проверки прокурор внесла директору управляющих компаний представление, потребовав устранить нарушения закона. Принятые меры заставили руководство выплатить задолженности по зарплате сотрудникам. Сейчас долг полностью погашен.

#Новости#Заработная плата#Задержка заработной платы#Прокуратура Омской области#Общество#Омск сегодня
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