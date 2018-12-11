В Омске директор управляющих компаний 2 месяца не платил сотрудникам зарплаты

Стало известно, что 141 сотруднику организаций ООО «УК на Марка Никифорова», ООО «УК на Магистральной», ООО «УК «Советский округ» и ООО «УК «Энтузиаст» за сентябрь-октябрь 2018 года не выплатили заработную плату, образовался долг на сумму около 2,8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.