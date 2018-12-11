В Омск туристы приезжают ради шопинг-туров, но остаются, пораженные красотой города

Благодаря налаженному транспортному сообщению без труда можно попасть их Казахстана в Омск и обратно. Казахстанцы посещают Омск ради шопинг-туров, но остаются на несколько дней, пораженные красотой города, это отметили в региональном Министерстве культуры. Приезжают не только поодиночке, но и организованными группами.