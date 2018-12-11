В Омск туристы приезжают ради шопинг-туров, но остаются, пораженные красотой города

Специалисты отмечают всплеск туристического потока из Казахстана. Приезжих интересуют музеи, театры, природа.
«Пока что нет негативных отзывов: наоборот, казахстанские туристы поражены городом, солнцем. Говорят: какой у вас потрясающий город», - рассказала руководитель Туристского информационного центра Дарья Шалда.
Благодаря налаженному транспортному сообщению без труда можно попасть их Казахстана в Омск и обратно. Казахстанцы посещают Омск ради шопинг-туров, но остаются на несколько дней, пораженные красотой города, это отметили в региональном Министерстве культуры. Приезжают не только поодиночке, но и организованными группами.
«Тюкалинск принял 120 казахских студентов. Это отдых, оздоровление. Жители Казахстана пользуются медицинскими услугами. Так, санаторий «Коммунальник» организует экскурсии по Красноярско-Чернолученской зоне отдыха», - рассказала сегодня, 11 декабря, на пресс-конференции начальник управления по развитию туризма Татьяна Геер.
Омичи тоже активно едут в соседнюю республику. Привлекают сибиряков недорогие билеты из Астаны в любую страну Европы и Юго-Восточной Азии.