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В Омск туристы приезжают ради шопинг-туров, но остаются, пораженные красотой города

В Омск туристы приезжают ради шопинг-туров, но остаются, пораженные красотой города

11 декабря 2018, 13:46
Фото: pixabay.com
Омск активно покидают местные жители, а вот интерес со стороны туристов из Казахстана только растет. Жители соседней страны едут в Омск за качественным образованием, медициной и активно закупаются товарами, которые здесь дешевле.

Специалисты отмечают всплеск туристического потока из Казахстана. Приезжих интересуют музеи, театры, природа.

«Пока что нет негативных отзывов: наоборот, казахстанские туристы поражены городом, солнцем. Говорят: какой у вас потрясающий город», - рассказала руководитель Туристского информационного центра Дарья Шалда.

Благодаря налаженному транспортному сообщению без труда можно попасть их Казахстана в Омск и обратно. Казахстанцы посещают Омск ради шопинг-туров, но остаются на несколько дней, пораженные красотой города, это отметили в региональном Министерстве культуры. Приезжают не только поодиночке, но и организованными группами.

«Тюкалинск принял 120 казахских студентов. Это отдых, оздоровление. Жители Казахстана пользуются медицинскими услугами. Так, санаторий «Коммунальник» организует экскурсии по Красноярско-Чернолученской зоне отдыха», - рассказала сегодня, 11 декабря, на пресс-конференции начальник управления по развитию туризма Татьяна Геер.

Омичи тоже активно едут в соседнюю республику. Привлекают сибиряков недорогие билеты из Астаны в любую страну Европы и Юго-Восточной Азии.

#Новости#Туристы#Омская область#Общество#Омск сегодня
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