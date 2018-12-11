Учителям и врачам запретят принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярии

Сейчас стоимость презента работникам образования и медицины не должна превышать 3 тыс. рублей, если закон примут, то будет запрещено дарить что-либо, кроме букетов и канцелярских принадлежностей.
Ранее эти стандарты касались лишь чиновников. Теперь в них могут войти учреждения, предприятия и структуры, финансируемые из бюджета. Ценные вещи могут быть вручены в качестве поощрения от руководства или вышестоящей организации. Нарушения караются дисциплинарной ответственностью – замечанием, выговором или увольнением.
Для представителей власти хотят сократить перечень подарков. Чиновникам разрешат принимать в дар лишь полиграфическую продукцию с логотипом и цветы, пишут «Новые Известия».