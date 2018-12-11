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Учителям и врачам запретят принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярии

Учителям и врачам запретят принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярии

11 декабря 2018, 14:34
Фото: pixabay.com
Теперь учителям, врачам и служащим запрещено принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярской продукции. В конце ноября правительством внесен в Госдуму законопроект, позволяющий расширить антикоррупционные стандарты.

Сейчас стоимость презента работникам образования и медицины не должна превышать 3 тыс. рублей, если закон примут, то будет запрещено дарить что-либо, кроме букетов и канцелярских принадлежностей.

Ранее эти стандарты касались лишь чиновников. Теперь в них могут войти учреждения, предприятия и структуры, финансируемые из бюджета. Ценные вещи могут быть вручены в качестве поощрения от руководства или вышестоящей организации. Нарушения караются дисциплинарной ответственностью – замечанием, выговором или увольнением.

Для представителей власти хотят сократить перечень подарков. Чиновникам разрешат принимать в дар лишь полиграфическую продукцию с логотипом и цветы, пишут «Новые Известия».

#Новости#Врач#Учитель#Общество#Омск сегодня
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