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Участник преступного сообщества Мацелевича отделался условным сроком

Участник преступного сообщества Мацелевича отделался условным сроком

11 декабря 2018, 11:47
Фото: pixabay.com
Сегодня, 11 декабря, Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего участника одного из преступных сообществ. Он обвиняется в незаконной банковской деятельности.

Суд установил, что в 2011-2014 годах фигурант уголовного дела являлся участником преступного сообщества бывшего генерального директора НП СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича. Сообщники занимались незаконной банковской деятельностью, используя банки и фиктивные фирмы, через которые обналичивали деньги.

С помощью преступной деятельности получен доход на сумму более 207 млн рублей. Прибыль разделили между собой. Вину злоумышленник признал полностью, заключив досудебное соглашение. Поэтому уголовное дело выделено в отдельное производство.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Дополнительно к наказанию назначен штраф в размере 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Напомним, сторона обвинения предлагала назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей.

#Новости#Станислав Мацелевич#Общество#Омск сегодня
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