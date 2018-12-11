Участник преступного сообщества Мацелевича отделался условным сроком

Сегодня, 11 декабря, Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего участника одного из преступных сообществ. Он обвиняется в незаконной банковской деятельности.

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Суд установил, что в 2011-2014 годах фигурант уголовного дела являлся участником преступного сообщества бывшего генерального директора НП СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича. Сообщники занимались незаконной банковской деятельностью, используя банки и фиктивные фирмы, через которые обналичивали деньги. С помощью преступной деятельности получен доход на сумму более 207 млн рублей. Прибыль разделили между собой. Вину злоумышленник признал полностью, заключив досудебное соглашение. Поэтому уголовное дело выделено в отдельное производство. Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Дополнительно к наказанию назначен штраф в размере 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Напомним, сторона обвинения предлагала назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей.