Прокуратура заставила мэрию заключить договоры аренды с бюджетными учреждениями

В рамках проверки прокуроры посетили более 100 бюджетных учреждений из сфер образования, культуры, физической культуры, а также других. Согласно результатам рейда, выявлены следующие нарушения: имущество использовалось без заключения договоров, либо им распоряжались без согласия собственника, также не приняты меры по взысканию платежей по договорам аренды.
По данным фактам прокурор города внес мэру Омска представление, после рассмотрения которого нарушения закона устранили, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.