Прокуратура заставила мэрию заключить договоры аренды с бюджетными учреждениями

В рамках проверки прокуроры посетили более 100 бюджетных учреждений из сфер образования, культуры, физической культуры, а также других. Согласно результатам рейда, выявлены следующие нарушения: имущество использовалось без заключения договоров, либо им распоряжались без согласия собственника, также не приняты меры по взысканию платежей по договорам аренды.