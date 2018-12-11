Пожары в деревне Калачинского района произошли из-за проводки и неисправной печи

«На сегодняшний день столкнулись с еще одной проблемой, с закрытием моста через реку Омь, пожарной машине приходится преодолевать расстояние свыше 30 километров. Пожарных постов в Сорочинском сельском поселении нет, единственная пожарная машина на добровольных началах предоставляется ООО «Измайловское», но она стоит без воды и заправляется в момент вызова, т. к. гараж не отапливается и вода может замерзнуть», - рассказал глава Сорочинского сельского поселения Алексей Комиссаров.