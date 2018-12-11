Пожары в деревне Калачинского района произошли из-за проводки и неисправной печи

Как оказалось, вовремя потушить пожар помешало отсутствие водопровода. Проблема с водой для деревни актуальна с 1944 года, а решить ее не могут из-за отсутствия средств в бюджете.
«На сегодняшний день столкнулись с еще одной проблемой, с закрытием моста через реку Омь, пожарной машине приходится преодолевать расстояние свыше 30 километров. Пожарных постов в Сорочинском сельском поселении нет, единственная пожарная машина на добровольных началах предоставляется ООО «Измайловское», но она стоит без воды и заправляется в момент вызова, т. к. гараж не отапливается и вода может замерзнуть», - рассказал глава Сорочинского сельского поселения Алексей Комиссаров.
Часть вины ложится и на самих хозяев, не желающих позаботиться о своей безопасности. Оказалось, что практически во всех домах электропроводка пришла в негодность. Как отметили в пресс-службе Минстроя Омской области, быт у людей улучшается, и в домах омичей появляются телевизоры, чайники, поэтому растет нагрузка на проводку.
Власти пообещали в 2019 году внести изменения в программу социально-экономического развития, где предусмотрено проектирование и строительство сетей водоснабжения. Проектировать будут в 2019 году, а войти в программу постараются в 2020 году.