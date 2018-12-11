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После ДТП в омской больнице скончалась 14-летняя школьница

После ДТП в омской больнице скончалась 14-летняя школьница

11 декабря 2018, 11:47
Фото: 55.мвд.рф
Сегодня, 11 декабря, около 07:50 в Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие в рабочем поселке Кормиловка — 14-летняя девочка попала под колеса ВАЗа.

Согласно предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21150, двигаясь по улице Юбилейной, в районе дома №14 сбил школьницу, шедшую по краю проезжей части по ходу движения машины.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала ребенка в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь девочки — она скончалась в медицинском учреждении.

Проверка по факту ДТП продолжается. В результате нее установят все обстоятельства и причины происшествия, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Омской области.

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