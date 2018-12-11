После ДТП в омской больнице скончалась 14-летняя школьница

Согласно предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21150, двигаясь по улице Юбилейной, в районе дома №14 сбил школьницу, шедшую по краю проезжей части по ходу движения машины.
Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала ребенка в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь девочки — она скончалась в медицинском учреждении.
Проверка по факту ДТП продолжается. В результате нее установят все обстоятельства и причины происшествия, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Омской области.