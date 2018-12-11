«Омскстрой Плюс» пожаловалось Буркову на невыплату денег по госконтракту

В итоге, «Омскстрой Плюс» начал работы только 20 августа и к сроку сдачи, 15 сентября, объект не был готов. Возникли сложности и с приемкой работы. На первом этапе компанию заставили уложить щебня и земли в основание дорожного полотна в два раза больше предусмотренного. Затем было получено лишь устное согласование, однако документы до сих пор так и не подписаны.