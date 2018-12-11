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«Омскстрой Плюс» пожаловалось Буркову на невыплату денег по госконтракту

«Омскстрой Плюс» пожаловалось Буркову на невыплату денег по госконтракту

11 декабря 2018, 10:02
Фото: иллюстрация / pixabay.com
Генеральный директор ООО «Омскстрой Плюс» написало обращение на имя губернатора Омской области Александра Буркова. Руководитель компании просит разрешить ситуацию, возникшую между «Омскстрой Плюс» и заказчиком работ Управлением капстроительства Омского района.

Строительная организация выиграла тендер на реконструкцию дороги от поселка Горячий Ключ до СНТ «Яблонька» по цене 7,5 млн рублей. Однако сроки начала работ были сдвинуты на три недели, поскольку ведомство не передавало площадку под реконструкцию.

В итоге, «Омскстрой Плюс» начал работы только 20 августа и к сроку сдачи, 15 сентября, объект не был готов. Возникли сложности и с приемкой работы. На первом этапе компанию заставили уложить щебня и земли в основание дорожного полотна в два раза больше предусмотренного. Затем было получено лишь устное согласование, однако документы до сих пор так и не подписаны.

Второй этап работ также не был принят, хотя приемочная комиссия недочетов не обнаружила и дорога сейчас используется. В результате, по словам гендиректора строительной компании, государственный контракт так и не был оплачен, а у фирмы накопились долги по заработной плате и перед поставщиками материала.

«У заказчика отношение к нам издевательское — на телефонные звонки не отвечает, причину, почему не подписывает документы и не выплачивает деньги, не сообщает, хотят расторгнуть с нами контракт», - цитирует строчки из обращения к губернатору «СуперОмск».

#Новости#Дорожный ремонт#Александр Бурков#Контракт#Жалобы#Город
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