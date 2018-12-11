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Омского стритрейсера остановили стрельбой по колесам

Омского стритрейсера остановили стрельбой по колесам

11 декабря 2018, 12:04
Фото: pxhere.com
Накануне, 10 декабря, около часа ночи по парковке гипермаркета на Энтузиастов дрифтовал УАЗ, чем привлек внимание госавтоинспекции.

Увидев сотрудников ГИБДД, водитель авто попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения. Такой стиль вождения представлял для других участников движения реальную угрозу для жизни и здоровья.

На предупреждения инспекторов об остановке водитель не отреагировал. Тогда они открыли стрельбу и пробили заднее колесо УАЗа. Стритрейсер после вынужденной остановки попытался скрыться в пешеходном переходе, однако инспекторам удалось его задержать.

Нарушителем оказался 24-летний омич в нетрезвом состоянии. Задержанный был отстранен от управления транспортным средством, а УАЗ был доставлен на спецстоянку.

На водителя возбуждено 15 административных дел, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом виде, неподчинение требованиям сотрудников полиции, проезд на красный сигнал светофора, а также за управление транспортом без документов.

В пресс-службе УМВД России по Омской области отмечают, что только за вождение в состоянии опьянения нарушителю грозит лишение прав на срок до 2 лет, а также административный штраф в размере 30 000 рублей.

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