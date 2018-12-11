Омского стритрейсера остановили стрельбой по колесам

Увидев сотрудников ГИБДД, водитель авто попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения. Такой стиль вождения представлял для других участников движения реальную угрозу для жизни и здоровья.
На предупреждения инспекторов об остановке водитель не отреагировал. Тогда они открыли стрельбу и пробили заднее колесо УАЗа. Стритрейсер после вынужденной остановки попытался скрыться в пешеходном переходе, однако инспекторам удалось его задержать.
Нарушителем оказался 24-летний омич в нетрезвом состоянии. Задержанный был отстранен от управления транспортным средством, а УАЗ был доставлен на спецстоянку.
На водителя возбуждено 15 административных дел, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом виде, неподчинение требованиям сотрудников полиции, проезд на красный сигнал светофора, а также за управление транспортом без документов.
В пресс-службе УМВД России по Омской области отмечают, что только за вождение в состоянии опьянения нарушителю грозит лишение прав на срок до 2 лет, а также административный штраф в размере 30 000 рублей.