Омичам напомнили о безопасности во время запуска фейерверков и петард

Одной из самых важных рекомендацией является совет по приобретению салютов и петард только в магазинах и павильонах, имеющих специальные разрешения на торговлю пиротехническими товарами.
Фейерверки должны иметь сертификаты качества изделия, инструкции по применению на русском языке и действующие сроки годности. В связи с этим к покупке рекомендуются изделия у продавцов лицензированных магазинов.
Стоит отметить, что торговля салютами и петардами на улице запрещена. В местах стихийной торговли такого рода продукция чаще всего сомнительного качества.
Собираясь использовать пиротехнику, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, выбрать безопасное место — вдали от зданий и зрителей, а также следить, чтобы рядом не было источников открытого огня.
К слову, во дворах домов можно запускать фейерверки с учетом вышеперечисленных требований, однако запуск салютов в помещениях, зданиях и сооружениях, а также из окон, с балконов и крыш домов запрещен.
В омских школах, детских садах и учебных заведениях во время проведения новогодних мероприятий запуск фейерверков не допускается, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.