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Омичам напомнили о безопасности во время запуска фейерверков и петард

Омичам напомнили о безопасности во время запуска фейерверков и петард

11 декабря 2018, 12:42
Фото: иллюстрация / pixabay.com
В преддверии новогодних и рождественских праздников омичам напоминают о мерах безопасности при использовании пиротехники.

Одной из самых важных рекомендацией является совет по приобретению салютов и петард только в магазинах и павильонах, имеющих специальные разрешения на торговлю пиротехническими товарами.

Фейерверки должны иметь сертификаты качества изделия, инструкции по применению на русском языке и действующие сроки годности. В связи с этим к покупке рекомендуются изделия у продавцов лицензированных магазинов.

Стоит отметить, что торговля салютами и петардами на улице запрещена. В местах стихийной торговли такого рода продукция чаще всего сомнительного качества.

Собираясь использовать пиротехнику, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, выбрать безопасное место — вдали от зданий и зрителей, а также следить, чтобы рядом не было источников открытого огня.

К слову, во дворах домов можно запускать фейерверки с учетом вышеперечисленных требований, однако запуск салютов в помещениях, зданиях и сооружениях, а также из окон, с балконов и крыш домов запрещен.

В омских школах, детских садах и учебных заведениях во время проведения новогодних мероприятий запуск фейерверков не допускается, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

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