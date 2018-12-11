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Омич лишился телефона после посиделок с женщинами в кафе

Омич лишился телефона после посиделок с женщинами в кафе

11 декабря 2018, 15:40
Фото: pixabay.com
Сегодня, 11 декабря, в 13:00 сотрудникам Росгвардии поступила информация о краже сотового телефона из кафе на улице Мельничная. Причастными к преступлению оказались две женщины. Злоумышленниц задержали по горячим следам.

Женщин, схожих по описанию, заметили сотрудники Росгвардии у входа в подъезд жилого многоквартирного дома недалеко от места хищения. В ходе личного досмотра у одной из задержанных обнаружили телефон. Заявитель опознал подозреваемых в краже, после этого омичей доставили в полицию, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Оказалось, что утром 48-летний мужчина познакомился на улице с двумя женщинами, пригласив их в кафе. Общение новых друзей продолжалось недолго. Мужчина отправился домой и по пути обнаружил пропажу сотового телефона. Он сразу же направился в отдел полиции.

#Новости#Омская область#Кража#Общество
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