Омич лишился телефона после посиделок с женщинами в кафе

Женщин, схожих по описанию, заметили сотрудники Росгвардии у входа в подъезд жилого многоквартирного дома недалеко от места хищения. В ходе личного досмотра у одной из задержанных обнаружили телефон. Заявитель опознал подозреваемых в краже, после этого омичей доставили в полицию, сообщает пресс-служба Росгвардии.