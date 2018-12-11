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Ночью на Комсомольском мосту вывесили новогодние баннеры

Ночью на Комсомольском мосту вывесили новогодние баннеры

11 декабря 2018, 11:33
Фото: пресс-служба Администрации города Омска
В Омске приступили к новогоднему украшению городских улиц. Так, накануне ночью на Комсомольском мосту появились 16 баннерных панно с праздничной тематикой.

Еще по 16 новогодних баннеров развесили на улицах Гагарина и Партизанской. Сегодня, 11 декабря, празднично украсят улицу 60-летия Победы. Здесь разместят 48 панно.

В четверг, 13 декабря, в Омске приступят к установке и оформлению елки на улице Гагарина, развесят 55 флажков на Ленинградском мосту и 30 флагов на Соборной площади и улице Ленина.

Украшением городских улиц занимается ИП Кучеренко. Праздничное оформление обошлось Омску в 530 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

#Новости#Город
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