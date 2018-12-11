Ночью на Комсомольском мосту вывесили новогодние баннеры

Еще по 16 новогодних баннеров развесили на улицах Гагарина и Партизанской. Сегодня, 11 декабря, празднично украсят улицу 60-летия Победы. Здесь разместят 48 панно.
В четверг, 13 декабря, в Омске приступят к установке и оформлению елки на улице Гагарина, развесят 55 флажков на Ленинградском мосту и 30 флагов на Соборной площади и улице Ленина.
Украшением городских улиц занимается ИП Кучеренко. Праздничное оформление обошлось Омску в 530 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.