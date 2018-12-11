Напавший на продавца омич вышел из колонии и сжег магазин

Мужчину задержали и доставили в полицию, где на допросе он признался, что проник в торговое помещение, отжав окно монтировкой, однако, когда выбирался, обронил телефон и не смог собрать от него все детали, поэтому и решил совершить поджог. Сумма материального ущерба составила 350 тыс. рублей.