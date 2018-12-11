Напавший на продавца омич вышел из колонии и сжег магазин

Пожар в магазине произошел ночью. После ликвидации огня эксперты-криминалисты выяснили, что оконный проем помещения был взломан, что говорило о незаконном проникновении в торговый павильон.
Во время опроса продавец магазина вспомнила, что днем приходил молодой человек и просил отпустить продукты в долг. По названным приметам участковый уполномоченный опознал 27-летнего жителя районного центра, приехавшего в гости к родственникам.
Мужчину задержали и доставили в полицию, где на допросе он признался, что проник в торговое помещение, отжав окно монтировкой, однако, когда выбирался, обронил телефон и не смог собрать от него все детали, поэтому и решил совершить поджог. Сумма материального ущерба составила 350 тыс. рублей.
Стоит отметить, что поджигатель вышел из мест лишения свободы этим летом. Ранее он отбывал срок за разбойное нападение на продавца этого же магазина, сообщает пресс-служба ОМВД России по Павлоградскому району.