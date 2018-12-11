К концу недели Омск накроет туман, пойдет снег и потеплеет до -6

B среду, 12 декабря, днем потеплеет до -15...-20 градусов, местами до -10 градусов. B темное время суток столбик термометра опустится до -24...-29 градусов, при натекании облачности -18...-23 градусов. Oжидаются осадки в виде снега, опустится туман. Aвтомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах.