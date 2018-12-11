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Алексей Саяпин сменил должность директора гостиницы «Иртыш» на заместителя

Алексей Саяпин сменил должность директора гостиницы «Иртыш» на заместителя

11 декабря 2018, 07:22
Фото: пресс-служба Омского городского Совета
Накануне, 10 декабря, депутат омского Горсовета Алексей Саяпин объявил коллективу гостиничного комплекса «Иртыш», что с 11 декабря директором гостиницы станет Михаил Морозов, он же будет его заместителем.

Приказ о назначении нового директора уже подписан, сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на управление делами администрации города Омска.

Напомним, ранее редакция Город55 сообщала, что Алексей Саяпин возглавлял ГК «Иртыш» с 1 ноября 2018 года, но вынужден был передать управление, так как налоговая служба не подтвердила ему право подписи в бухгалтерских документах.

Связано это с тем, что Саяпин прошел процедуру банкротства и теперь в течение трех лет не может заниматься руководством юридических лиц. Однако депутат не согласен с таким порядком и намерен обжаловать это решение в суде.

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