Алексей Саяпин сменил должность директора гостиницы «Иртыш» на заместителя

Приказ о назначении нового директора уже подписан, сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на управление делами администрации города Омска.
Напомним, ранее редакция Город55 сообщала, что Алексей Саяпин возглавлял ГК «Иртыш» с 1 ноября 2018 года, но вынужден был передать управление, так как налоговая служба не подтвердила ему право подписи в бухгалтерских документах.
Связано это с тем, что Саяпин прошел процедуру банкротства и теперь в течение трех лет не может заниматься руководством юридических лиц. Однако депутат не согласен с таким порядком и намерен обжаловать это решение в суде.