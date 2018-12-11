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Александр Бурков возглавил попечительский совет Омской филармонии

Александр Бурков возглавил попечительский совет Омской филармонии

11 декабря 2018, 07:48
Фото: ИА «Город55»
В Омской филармонии впервые создали попечительский совет, возглавил который губернатор Александр Бурков. Почетным членом совета стал пианист Денис Мацуев.

Первое заседание попечительского совета прошло в пятницу, 7 декабря, под председательством Александра Буркова. Также в состав совета вошли еще 12 человек из числа представителей крупного бизнеса.

В частности, на первом заседании присутствовали гендиректор ФГУП «ФНПЦ «Прогресс» Александр Зубарев, предприниматель Геннадий Фридман, директор ОАО «Высокие технологии» Дмитрий Шишкин, супруга директора «Омского майонезного завода» Валерия Поппа Ирина.

Попечительский совет был создан для решения вопросов перспективного развития филармонической деятельности в Омской области, сообщает «Омскрегион» со ссылкой на пресс-службу Омской филармонии.

#Новости#Омская Филармония#Александр Бурков#Общество
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