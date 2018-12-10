Жители омской деревни пожаловались на отсутствие водопровода и колодцев

В группе «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте» появилась жалоба от жителей деревни Петровка. По словам автора сообщения, водопровод обещают провести более 5 лет, но его так и нет. Уже как год назад отменили подвоз технической воды, а питьевую воду в деревню доставляют не каждый день.