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Жители омской деревни пожаловались на отсутствие водопровода и колодцев

Жители омской деревни пожаловались на отсутствие водопровода и колодцев

10 декабря 2018, 10:22
Фото: иллюстрация / pixabay.com
Жители деревни Петровка Калачинского района Омской области живут без водопровода и колодцев. Питьевую воду сельчанам приходится покупать, но и ее поставка производится не каждый день.

В группе «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте» появилась жалоба от жителей деревни Петровка. По словам автора сообщения, водопровод обещают провести более 5 лет, но его так и нет. Уже как год назад отменили подвоз технической воды, а питьевую воду в деревню доставляют не каждый день.

При этом помимо бытовых нужд практически у каждого сельчанина есть подворное хозяйство, для ведения которого необходима вода.

Также отсутствие в деревне воды помешало спасти два дома, которые сгорели на прошлой неделе. По словам автора, пока местные жители дожидались приезда пожарных машин, у них не было возможности собственными силами сдержать огонь.

Жители деревни Петровка надеются, что их жалоба в социальных сетях не останется незамеченной и власти помогут решить проблему водоснабжения.

#Новости#Социальные сети#Водоснабжение#Жалобы#Общество
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