Жители омской деревни пожаловались на отсутствие водопровода и колодцев

В группе «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте» появилась жалоба от жителей деревни Петровка. По словам автора сообщения, водопровод обещают провести более 5 лет, но его так и нет. Уже как год назад отменили подвоз технической воды, а питьевую воду в деревню доставляют не каждый день.
При этом помимо бытовых нужд практически у каждого сельчанина есть подворное хозяйство, для ведения которого необходима вода.
Также отсутствие в деревне воды помешало спасти два дома, которые сгорели на прошлой неделе. По словам автора, пока местные жители дожидались приезда пожарных машин, у них не было возможности собственными силами сдержать огонь.
Жители деревни Петровка надеются, что их жалоба в социальных сетях не останется незамеченной и власти помогут решить проблему водоснабжения.