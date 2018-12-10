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В Омской области за 4 года вырастили 9 млн хвойных деревьев

В Омской области за 4 года вырастили 9 млн хвойных деревьев

10 декабря 2018, 11:02
Фото: pxhere.com
В региональном лесном фонде инвентаризация показала, что сохранность лесных культур соответствует норме.

В уходящем году специалисты лесного хозяйства провели инвентаризацию на трех тысячах гектаров, заложенных в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Комплекс работ по уточнению объемов, определению эффективности работ, оценке качества созданных лесных культур и посадочного материала показал, что приживаемость и сохранность растений соответствует норме.

Наиболее высокая приживаемость (более 85%) оказалась в Знаменском, Тевризском, Черлакском, Крутинском, Называевском и Исилькульском лесничествах.

«По итогам инвентаризации более 8 тысяч гектаров земель, предназначенных для лесовосстановления, отнесено к землям, занятым лесными насаждениями», - отмечают в лесном хозяйстве Омской области.

В лесном фонде региона на площади 4,2 га лесных питомников было выращено более 9 млн сеянцев хвойных пород. Из них около 3,5 млн сосен, елей и лиственниц будут использованы для лесовосстановления в будущем году.

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