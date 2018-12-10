В Омской области за 4 года вырастили 9 млн хвойных деревьев

В уходящем году специалисты лесного хозяйства провели инвентаризацию на трех тысячах гектаров, заложенных в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Комплекс работ по уточнению объемов, определению эффективности работ, оценке качества созданных лесных культур и посадочного материала показал, что приживаемость и сохранность растений соответствует норме.
Наиболее высокая приживаемость (более 85%) оказалась в Знаменском, Тевризском, Черлакском, Крутинском, Называевском и Исилькульском лесничествах.
«По итогам инвентаризации более 8 тысяч гектаров земель, предназначенных для лесовосстановления, отнесено к землям, занятым лесными насаждениями», - отмечают в лесном хозяйстве Омской области.
В лесном фонде региона на площади 4,2 га лесных питомников было выращено более 9 млн сеянцев хвойных пород. Из них около 3,5 млн сосен, елей и лиственниц будут использованы для лесовосстановления в будущем году.