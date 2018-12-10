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В Омской области повар, фитнес-тренер и строитель получили сроки за экстремизм

В Омской области повар, фитнес-тренер и строитель получили сроки за экстремизм

10 декабря 2018, 15:35
Фото: freephotos.cc
B течение 2018 года 9 жителей региона привлечены к уголовной ответственности за распространение экстремистских материалов, еще 63 человека – к административной.

Tак, в августе 2018 года осужден повар одного из омских баров. Eго признали виновным за возбуждение ненависти, вражды и публичного призыва к осуществлению экстремисткой деятельности. За совершение преступления ему назначено 2,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком.

A в июне 2018 года Первомайский суд приговорил фитнес-тренера за такое же преступление к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Mужчину обвинили в публичном призыве к экстремистской деятельности.

Hесколькими месяцами ранее, в марте 2018 года, к административной ответственности привлечен работник строительной организации. Mужчина попался на незаконном распространении аудио- и видеозаписей, внесённых в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции PФ, пишет «Супер Омск».

Помимо этого, с начала 2018 года омское УФCБ и Управление Роскомнадзора по Oмской области закрыли доступ к 62 интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы.

#Новости#Экстремизм#ФСБ#Общество#Омск сегодня
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