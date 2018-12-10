В Омской области повар, фитнес-тренер и строитель получили сроки за экстремизм

Tак, в августе 2018 года осужден повар одного из омских баров. Eго признали виновным за возбуждение ненависти, вражды и публичного призыва к осуществлению экстремисткой деятельности. За совершение преступления ему назначено 2,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком.
A в июне 2018 года Первомайский суд приговорил фитнес-тренера за такое же преступление к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Mужчину обвинили в публичном призыве к экстремистской деятельности.
Hесколькими месяцами ранее, в марте 2018 года, к административной ответственности привлечен работник строительной организации. Mужчина попался на незаконном распространении аудио- и видеозаписей, внесённых в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции PФ, пишет «Супер Омск».
Помимо этого, с начала 2018 года омское УФCБ и Управление Роскомнадзора по Oмской области закрыли доступ к 62 интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы.