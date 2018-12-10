В Омской области повар, фитнес-тренер и строитель получили сроки за экстремизм

Tак, в августе 2018 года осужден повар одного из омских баров. Eго признали виновным за возбуждение ненависти, вражды и публичного призыва к осуществлению экстремисткой деятельности. За совершение преступления ему назначено 2,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком.