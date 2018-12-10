В омских парках появится единая карта оплаты аттракционов

Сегодня, 10 декабря, на пресс-конференции в мэрии, посвященной празднованию Нового года в Омске, анонсировали выпуск единой парковой карты. Суть ее проста: чтобы не стоять в очереди за билетами на каждый аттракцион, омичи смогут купить единую карту, положить на нее определенную сумму денег и расплачиваться ей на каждом аттракционе.