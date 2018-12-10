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В новый год с новым асфальтом: в 2019 году на омские дороги выделили 1 млрд рублей

В новый год с новым асфальтом: в 2019 году на омские дороги выделили 1 млрд рублей

10 декабря 2018, 20:28
Фото: pxhere.com
На грядущий 2019 год в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Омске планируется отремонтировать 17 дорожных объектов.

Директор департамента городского хозяйства, временно исполняющий обязанности мэра города Евгений Фомин рассказал, что при формировании списка автомагистралей, подлежащих ремонту, учитывалось не только их общее состояние, но и обращения горожан.

Вместе с омичами мэрия составила перечень дорожных объектов, которые планируется отремонтировать в 2019 году. Среди них Ленинградская площадь, Пушкинский и Черлакский тракты, улица Гагарина, улица Лермонтова (от улицы Б. Хмельницкого до улицы 3-й разъезд).

Также в профильном департаменте подчеркнули, что помимо восстановления дорожного покрытия будут установлены ограждения,отремонтированы тротуары, обустроены остановки общественного транспорта и нанесена дорожная разметка.

Все эти предложения давно высказаны омичами во время ремонтных работ в прошлых годах. Теперь, по словам Евгения Фомина, это станет реальностью.

В мэрии отмечают, что торги по выбору подрядчиков планируются на апрель, чтобы уже в мае приступить к ремонтным работам. На восстановление магистралей города из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено около 1 млрд рублей.

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