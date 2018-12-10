В новый год с новым асфальтом: в 2019 году на омские дороги выделили 1 млрд рублей

Директор департамента городского хозяйства, временно исполняющий обязанности мэра города Евгений Фомин рассказал, что при формировании списка автомагистралей, подлежащих ремонту, учитывалось не только их общее состояние, но и обращения горожан.
Вместе с омичами мэрия составила перечень дорожных объектов, которые планируется отремонтировать в 2019 году. Среди них Ленинградская площадь, Пушкинский и Черлакский тракты, улица Гагарина, улица Лермонтова (от улицы Б. Хмельницкого до улицы 3-й разъезд).
Также в профильном департаменте подчеркнули, что помимо восстановления дорожного покрытия будут установлены ограждения,отремонтированы тротуары, обустроены остановки общественного транспорта и нанесена дорожная разметка.
Все эти предложения давно высказаны омичами во время ремонтных работ в прошлых годах. Теперь, по словам Евгения Фомина, это станет реальностью.
В мэрии отмечают, что торги по выбору подрядчиков планируются на апрель, чтобы уже в мае приступить к ремонтным работам. На восстановление магистралей города из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено около 1 млрд рублей.