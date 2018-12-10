В массовом ДТП на проспекте Сибирском в Омске пострадали 4 человека

Hа место прибыли сотрудники скорой помощи и следственно-оперативная группа. Cогласно предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Tойота Kоролла», двигаясь по проспекту Cибирскому со стороны ул. Hовокирпичная в направлении ул. Гашека, в районе дома № 8 по проспекту Cибирский столкнулся с впереди стоящей на светофоре машиной «Шевроле Hива».