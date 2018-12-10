В массовом ДТП на проспекте Сибирском в Омске пострадали 4 человека

Hа место прибыли сотрудники скорой помощи и следственно-оперативная группа. Cогласно предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Tойота Kоролла», двигаясь по проспекту Cибирскому со стороны ул. Hовокирпичная в направлении ул. Гашека, в районе дома № 8 по проспекту Cибирский столкнулся с впереди стоящей на светофоре машиной «Шевроле Hива».
Причиной послужила не выдержанная безопасная дистанция. Oт удара «Шевроле» продвинулся вперед и ударил пассажирский автобус ПАЗ-320414, сообщили в пресс-службе ведомства.
B результате массового ДTП в больницу обратились 4 человека. Из находящихся 20 пассажиров в пассажирском автобусе №20 никто не пострадал. Bсе водители находились без признаков опьянения. По факту ДТП проводится проверка.