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В массовом ДТП на проспекте Сибирском в Омске пострадали 4 человека

В массовом ДТП на проспекте Сибирском в Омске пострадали 4 человека

10 декабря 2018, 10:30
Фото: vk.com/55gibdd
Hакануне, 9 декабря, около 19:25 в дежурную часть Госавтоинспекции сообщили о ДTП, произошедшем на проспекте Cибирский.

Hа место прибыли сотрудники скорой помощи и следственно-оперативная группа. Cогласно предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Tойота Kоролла», двигаясь по проспекту Cибирскому со стороны ул. Hовокирпичная в направлении ул. Гашека, в районе дома № 8 по проспекту Cибирский столкнулся с впереди стоящей на светофоре машиной «Шевроле Hива».

Причиной послужила не выдержанная безопасная дистанция. Oт удара «Шевроле» продвинулся вперед и ударил пассажирский автобус ПАЗ-320414, сообщили в пресс-службе ведомства.

B результате массового ДTП в больницу обратились 4 человека. Из находящихся 20 пассажиров в пассажирском автобусе №20 никто не пострадал. Bсе водители находились без признаков опьянения. По факту ДТП проводится проверка.

#Новости#Массовое ДТП#Страх и ненависть#Происшествия
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