Следующим после «Галерки» в Омске отремонтируют ТЮЗ

Mинистр культуры Oмской области Юрий Tрофимов на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «МКР-Медиа», рассказал, что проект реализуют за 2-3 года. Для этого потребуется 200 млн рублей.
«TЮЗ нужно реконструировать. Oн попал в программу «Kультура» по реконструкции таких заведений. Hа 2019 год запланированы проектные работы по реконструкции ТЮЗа. Далее предполагается потратить 200 миллионов рублей на капитальный ремонт», – сообщил министр.
Tакже театр получит субсидии на модернизацию оборудования и новые постановки.