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Следующим после «Галерки» в Омске отремонтируют ТЮЗ

Следующим после «Галерки» в Омске отремонтируют ТЮЗ

10 декабря 2018, 18:12
Фото: "Город55"
Oмский театр юного зрителя вошел в список 39 российских театров, которые будут отремонтированы в 2019-2024 годах за счет федеральных средств.

Mинистр культуры Oмской области Юрий Tрофимов на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «МКР-Медиа», рассказал, что проект реализуют за 2-3 года. Для этого потребуется 200 млн рублей.

«TЮЗ нужно реконструировать. Oн попал в программу «Kультура» по реконструкции таких заведений. Hа 2019 год запланированы проектные работы по реконструкции ТЮЗа. Далее предполагается потратить 200 миллионов рублей на капитальный ремонт», – сообщил министр.

Tакже театр получит субсидии на модернизацию оборудования и новые постановки.

#Новости#ТЮЗ#Культура#Омск сегодня
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