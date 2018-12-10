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Омичке грозит 5 лет колонии за организацию проституции

Омичке грозит 5 лет колонии за организацию проституции

10 декабря 2018, 13:57
Фото: иллюстрация / pixabay.com
В омской сауне, расположенной на улице Красный Путь, сотрудники полиции задокументировали факт оказания интимных услуг за деньги 22-летней девушкой, жительницей Кировского округа.

Организатором занятий проституцией является 54-летняя омичка, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за подобные преступления. Ее и еще пятерых девушек в возрасте от 18 до 27 лет доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. За организацию занятий проституцией омичке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Также за оказание интимных услуг за деньги еще двух девушек, 19 и 25 лет, которых накануне задержали в банно-гостиничном комплексе в Центральном округе, привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

#Новости#УМВД#Общество
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