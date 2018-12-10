Омичке грозит 5 лет колонии за организацию проституции

Организатором занятий проституцией является 54-летняя омичка, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за подобные преступления. Ее и еще пятерых девушек в возрасте от 18 до 27 лет доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. За организацию занятий проституцией омичке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.