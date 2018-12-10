Омич получил уголовный срок за отказ выплачивать алименты

По закону молодой человек с 2015 года обязался ежемесячно в размере прожиточного минимума выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего отпрыска, но так и не приступил к исполнению обязанностей. Поэтому бывшей супруге пришлось обратиться к судебным приставам.
Полная сумма долга к 2018 году составила 275 тыс. рублей. Приставы не раз уведомляли должника о последствиях неуплаты. Из-за этого мужчина сначала был привлечен к административной, а затем к уголовной ответственности за отказ родителя без уважительных причин выполнять требования соглашения о выплате средств на содержание несовершеннолетних детей.
В июне 2018 года мировой суд приговорил отца к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, предусматривавшим постановку на учет, проживание по месту регистрации и регулярные явки в полицию. Но должник проигнорировал и это наказание, тогда УФСИН России по Омской области обратилось в суд, требуя назначить омичу реальный срок.
Советский районный суд требования удовлетворил, сообщает пресс-служба УФССП по Омской области.