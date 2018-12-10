Омич получил уголовный срок за отказ выплачивать алименты

Полная сумма долга к 2018 году составила 275 тыс. рублей. Приставы не раз уведомляли должника о последствиях неуплаты. Из-за этого мужчина сначала был привлечен к административной, а затем к уголовной ответственности за отказ родителя без уважительных причин выполнять требования соглашения о выплате средств на содержание несовершеннолетних детей.