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Омич получил уголовный срок за отказ выплачивать алименты

Омич получил уголовный срок за отказ выплачивать алименты

10 декабря 2018, 16:24
Фото: freephotos.cc
Омские судебные приставы потребовали от 26-летнего омича выплатить алименты в размере прожиточного минимума на содержание несовершеннолетнего ребенка.

По закону молодой человек с 2015 года обязался ежемесячно в размере прожиточного минимума выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего отпрыска, но так и не приступил к исполнению обязанностей. Поэтому бывшей супруге пришлось обратиться к судебным приставам.

Полная сумма долга к 2018 году составила 275 тыс. рублей. Приставы не раз уведомляли должника о последствиях неуплаты. Из-за этого мужчина сначала был привлечен к административной, а затем к уголовной ответственности за отказ родителя без уважительных причин выполнять требования соглашения о выплате средств на содержание несовершеннолетних детей.

В июне 2018 года мировой суд приговорил отца к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, предусматривавшим постановку на учет, проживание по месту регистрации и регулярные явки в полицию. Но должник проигнорировал и это наказание, тогда УФСИН России по Омской области обратилось в суд, требуя назначить омичу реальный срок.

Советский районный суд требования удовлетворил, сообщает пресс-служба УФССП по Омской области.

#Новости#Судебные приставы#Общество#Омск сегодня
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