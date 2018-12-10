Очередной разгневанный омич, недовольный штрафом, пнул камеру казака

Инцидент произошел 8 декабря в 15:45, когда на улице 50 лет Профсоюзов рядом с постом казака остановился автомобиль марки «Нива», водитель которого стал обвинять должностное лицо в приходивших ему штрафах за превышение скорости.
На разъяснения казака о правомерности установки оборудования на данном участке дороги омич не отреагировал и толкнул дорогостоящую камеру. После этого казак вызвал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, сотрудники которого задержали агрессора и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Оборудование находится на экспертизе, сумма причиненного ущерба устанавливается, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.