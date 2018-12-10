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Очередной разгневанный омич, недовольный штрафом, пнул камеру казака

Очередной разгневанный омич, недовольный штрафом, пнул камеру казака

10 декабря 2018, 13:35
Фото: 55.мвд.рф
В Омске задержан 26-летний ранее судимый за совершение грабежа местный житель, устроивший конфликт с казаком и толкнувший установленную у дороги камеру фотофиксации нарушений правил дорожного движения.

Инцидент произошел 8 декабря в 15:45, когда на улице 50 лет Профсоюзов рядом с постом казака остановился автомобиль марки «Нива», водитель которого стал обвинять должностное лицо в приходивших ему штрафах за превышение скорости.

На разъяснения казака о правомерности установки оборудования на данном участке дороги омич не отреагировал и толкнул дорогостоящую камеру. После этого казак вызвал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, сотрудники которого задержали агрессора и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Оборудование находится на экспертизе, сумма причиненного ущерба устанавливается, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

#Новости#Дорожные камеры#Казаки#Штрафы#Общество
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