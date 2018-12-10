Мэрия Омска благоустроит городские скверы по модели Камергерского переулка

По словам Дениса Денежкина, уже с января 2019 года начнется масштабная работа мэрии Омска с городскими парками. В частности, каждый из них будет жёстко зонирован.
«Наибольшее внимание нами планируется уделить Советскому парку и Зелёному острову. Ведётся уже работа с инвесторами, которые готовы устанавливать новые аттракционы», - отмечает директор департамента имущественных отношений.
По словам чиновника, никакой капитальной застройки парков не будет. Более того, капитальные заброшенные постройки будут снесены.
«Ближе к весне будет понятнее, что делать со зданиями на Зелёном острове, у них есть собственник, есть законные механизмы для влияния на них. Наша задача сделать их как Камергерский переулок - местом притяжения молодежи, но без капитальной застройки», - отмечает Денежкин.
В дальнейшем планируется передать все городские парки и скверы в отдельное казённое учреждение. Однако входить они туда будут постепенно.
По словам вице-мэра, основные изменения в 2019 году затронут парк 30-летия ВЛКСМ, Советский парк и Зелёный остров.
«Парк Культуры и отдыха уже давно самодостаточен. Советский парк был не убыточен, но прибыли тоже не приносил. Скорее, был на положении «золушки или падчерицы». Именно там и на Зелёном острове в первую очередь начнутся работы», - отметил чиновник.
Депутат Алексей Саяпин поинтересовался, собирается ли мэрия отдавать в концессию парк 300-летия Омска, на что получил отрицательный ответ. Никакой «ресторанной деревни», по словам вице-мэра, в парке не будет.
«Мы хотим оставить парк именно зелёной зоной, эдаким уголком природы в центре города. Поэтому ни о какой застройке там и речи быть не может», - резюмировал чиновник.
В пятницу на форуме о социальном предпринимательстве «Родные города» в Санкт-Петербурге в пример позитивного опыта был приведен омский Камергерский переулок. Без грантовой поддержки, силами нескольких бизнесменов место стало культовым. О том, как преображался переулок и насколько это оказалось эффективно для самих бизнесменов, на форуме рассказал владелец сети Skuratov Виктор Скуратов.