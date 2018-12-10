Мэрия Омска благоустроит городские скверы по модели Камергерского переулка

«Ближе к весне будет понятнее, что делать со зданиями на Зелёном острове, у них есть собственник, есть законные механизмы для влияния на них. Наша задача сделать их как Камергерский переулок - местом притяжения молодежи, но без капитальной застройки», - отмечает Денежкин.