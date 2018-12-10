Лучшие волонтеры Омского региона получили «Хрустальные сердца»

«Хрустальное Сердце Омска» - это один из тех конкурсов, где крайне сложно определить лучших из лучших среди добрых и неравнодушных омичей, которые каждый день доказывают свою преданность делу, людям и развитию как добровольческого движения в регионе, так и в целом гражданского общества», - отметила Сюзанна Егиян.