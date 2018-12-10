Лучшие волонтеры Омского региона получили «Хрустальные сердца»

Награждение проходило в девяти номинациях. Лауреаты таких номинаций, как «Добровольческий поступок года», «Юный доброволец года», «Добровольческая семья года», «Серебряный доброволец года», «Добровольческая акция года» будут представлять Омскую область на заключительном этапе конкурса «Хрустальное Сердце Сибири», который пройдет уже в будущем году.
На участие в конкурсе подали заявки более двухсот физических и юридических лиц. Целью конкурса организаторы называют повышение престижа добровольческой и социально направленной общественной деятельности.
Координатор «Союза добровольцев России» по Сибирскому федеральному округу, руководитель федерального проекта Сюзанна Егиян рассказала, что комиссия испытывала сложности при выборе лучших.
«Хрустальное Сердце Омска» - это один из тех конкурсов, где крайне сложно определить лучших из лучших среди добрых и неравнодушных омичей, которые каждый день доказывают свою преданность делу, людям и развитию как добровольческого движения в регионе, так и в целом гражданского общества», - отметила Сюзанна Егиян.