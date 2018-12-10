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Кондуктор отказался брать надорванную купюру и грозил высадить пассажира на трассе

Кондуктор отказался брать надорванную купюру и грозил высадить пассажира на трассе

10 декабря 2018, 07:55
Фото: vk.com/omsk_live
В субботу, 8 декабря, кондуктор автобуса №327, следующего по маршруту «Лобкова — поселок Иртышский», отказался принимать надорванную купюру у пассажира, угрожая высадить его на трассе.

В группе vk.com/omsk_live социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, автор которой жалуется на мужчину-кондуктора, отказавшегося принимать надорванную банкноту. По словам очевидца, это уже не первый случай с данным кондуктором.

В прошлый раз кондуктор, зная, что парень-пассажир в силу определенных заболеваний не может ответить на агрессию, потребовал от него 1 тыс. рублей, которую якобы дал мальчику подержать, сообщает автор публикации.

В комментариях к посту омичи посоветовали обратиться в департамент транспорта и к руководству компании-перевозчика.

#Новости#Кондуктор#Социальные сети#Жалобы#Общество
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