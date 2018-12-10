Кондуктор отказался брать надорванную купюру и грозил высадить пассажира на трассе

В группе vk.com/omsk_live социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, автор которой жалуется на мужчину-кондуктора, отказавшегося принимать надорванную банкноту. По словам очевидца, это уже не первый случай с данным кондуктором.
В прошлый раз кондуктор, зная, что парень-пассажир в силу определенных заболеваний не может ответить на агрессию, потребовал от него 1 тыс. рублей, которую якобы дал мальчику подержать, сообщает автор публикации.
В комментариях к посту омичи посоветовали обратиться в департамент транспорта и к руководству компании-перевозчика.