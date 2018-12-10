«Калачинский молкомбинат» незаконно сливал коммунальные отходы на окраине города

Факт слива жидких коммунальных отходов на окраине Калачинска подтвердили надзорные ведомства. Оказалось, что земельный участок использует ООО «Калачинский молкомбинат», который нарушал требования санитарно-эпидемиологических норм и работал без проекта о санитарно-защитной зоне. Помимо этого, организация не контролировала соблюдение санитарных и экологических норм, а также не проводила лабораторные исследования атмосферы воздуха.