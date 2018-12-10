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«Калачинский молкомбинат» незаконно сливал коммунальные отходы на окраине города

«Калачинский молкомбинат» незаконно сливал коммунальные отходы на окраине города

10 декабря 2018, 12:29
Фото: pixabay.com
Калачинская прокуратура Омской области проверила соблюдение требований закона об охране окружающей среды. Организована проверка после сообщения в СМИ о том, что отходами загрязнен один из земельных участков на территории муниципального района.

Факт слива жидких коммунальных отходов на окраине Калачинска подтвердили надзорные ведомства. Оказалось, что земельный участок использует ООО «Калачинский молкомбинат», который нарушал требования санитарно-эпидемиологических норм и работал без проекта о санитарно-защитной зоне. Помимо этого, организация не контролировала соблюдение санитарных и экологических норм, а также не проводила лабораторные исследования атмосферы воздуха.

По фактам выявленных нарушений директору завода внесено представление. Также возбуждено административное дело за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, сообщили в пресс-службе ведомства.

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