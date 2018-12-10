Банда омских охотников пойдет под суд за незаконный отстрел лосей

Согласно версии следствия, в конце марта 2018 года обвиняемые, один из которых депутат Совета Ярковского сельского поселения, охотились, используя снегоходы «Буран» в лесном массиве в районе села. Охотники заметили следы лосей, один из злоумышленников проследовал вглубь лесного массива, где обнаружил 2 самца и 1 самку особей лося, и из карабина застрелил животных.