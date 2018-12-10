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Банда омских охотников пойдет под суд за незаконный отстрел лосей

Банда омских охотников пойдет под суд за незаконный отстрел лосей

10 декабря 2018, 13:04
Фото: pixabay.com
Прокуратура Усть-Ишимского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении двоих омичей. Они обвиняются в незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору, что причинило крупный ущерб государству.

Согласно версии следствия, в конце марта 2018 года обвиняемые, один из которых депутат Совета Ярковского сельского поселения, охотились, используя снегоходы «Буран» в лесном массиве в районе села. Охотники заметили следы лосей, один из злоумышленников проследовал вглубь лесного массива, где обнаружил 2 самца и 1 самку особей лося, и из карабина застрелил животных.

После этого фигуранты разделали туши и вывезли на снегоходах. Своими действиями они причинили ущерб на сумму 880 тыс. рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Усть-Ишимский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

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