Банда омских охотников пойдет под суд за незаконный отстрел лосей

Согласно версии следствия, в конце марта 2018 года обвиняемые, один из которых депутат Совета Ярковского сельского поселения, охотились, используя снегоходы «Буран» в лесном массиве в районе села. Охотники заметили следы лосей, один из злоумышленников проследовал вглубь лесного массива, где обнаружил 2 самца и 1 самку особей лося, и из карабина застрелил животных.
После этого фигуранты разделали туши и вывезли на снегоходах. Своими действиями они причинили ущерб на сумму 880 тыс. рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Усть-Ишимский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.